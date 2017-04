'Pasen is adempauze voor Jumbo in staking'

'We staken gewoon door, maar met Pasen zijn veel vaste medewerkers vrij. De gevolgen vallen daarom nu mee", zei Van Leiden. Wel zijn er door de stakingen die dinsdag begonnen flinke achterstanden ontstaan in de bevoorrading van winkels. Dat heeft slechts in beperkte mate tot lege schappen geleid.



Volgens FNV is er nog geen contact geweest met Jumbo over een nieuwe cao voor de ongeveer 3000 medewerkers van de distributiecentra. De stakingen gaan daarom na het weekend gewoon door. "De bal ligt bij Jumbo."



Disproportionele schade

Donderdag probeerde Jumbo de stakingen via de rechter te beëindigen, maar die zag daar geen reden toe. Volgens Jumbo veroorzaken de acties van FNV en CNV disproportionele schade en zijn de onderhandelingen over een cao nog amper begonnen.



De vakbonden zeggen al uitonderhandeld te zijn. Het supermarktconcern verhoogde eerder in de week de lonen eenzijdig met 1,5 procent, maar daar nemen de bonden geen genoegen mee. Ze willen onder meer 2,5 procent loonsverhoging en toezeggingen over vaste banen.



Lees ook: Tientallen Albert Heijns krijgen restaurant en café