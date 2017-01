'Meisje in coma gehouden na inname gevonden drugs'

Lina zou zelf het alarmnummer gebeld hebben toen ze zich niet goed begon te voelen. Een buurman zou ze hebben opgevangen. Al snel arriveerden ambulances.



Coma

Het oudste meisje was er het slechtst aan toe en werd buiten bewustzijn met een zuurstofmasker per brancard van de trap gehesen. Het jongste meisje was nog aanspreekbaar, maar klonk alsof ze dronken was. Ze zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Een meisje werd naar het AMC vervoerd, de ander naar het VUmc. Volgens Kulikauskas wordt één van de twee meisjes in coma gehouden.

Kulikauskas zegt er van overtuigd te zijn dat de meisjes de drugs niet in- of om hun portiekwoning aan de nabijgelegen Acacialaan gevonden hebben.



"Wij zijn Oostblokkers, we drinken alleen bier. Hier wordt geen drugs gebruikt." De omgeving van de Domineeslaan is volgens hem overwegend rustig. "Er zijn wel wat feestjes hier en daar, maar zeker niet zoveel als in Amsterdam."



Buurtonderzoek

Ook een overbuurman heeft zijn twijfels. "De kans dat je hier drugs op straat vindt, is net zo groot als de kans dat je een miljoen vindt."



De politie wil nog niet zeggen om welke drugs het gaat die de meisjes hebben ingenomen. Er is met een hond gezocht naar eventueel meer pillen die op straat lagen. Ook is buurtonderzoek gedaan.