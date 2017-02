'Kankermedicijn kan veel goedkoper'

Een medicijn dat nu 100.000 euro per patiënt per jaar kost, kan voor 2000 euro per persoon per jaar worden verstrekt als er geen patent op zit. "Dat is dus 50 keer goedkoper," zegt René Bernards van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam tegen de NOS.



Om de prijs te verlagen, zouden kleinere instellingen patentvrije middelen moeten ontwikkelen, in plaats van de farmaceutische reuzen. Als dat niet gebeurt, wordt de kankerzorg onbetaalbaar, aldus Bernards.



Volgens de oncologisch onderzoeker zijn de uitgaven van het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis aan medicijnen de afgelopen drie jaar verdubbeld naar 55 miljoen euro in 2016.



Volgens Bernards moeten de farmaceuten zich realiseren 'dat ze het te bont hebben gemaakt'.