'Hormoonspiraaltje heeft ongewenste bijwerkingen'

Vrouwen moeten weten dat de effecten van het hormoonspiraaltje niet uitsluitend lokaal zijn Jurate Aleknaviciute, onderzoeker

Uit de testen bleken de vrouwen ook een aanzienlijk hogere hartslag te hebben, gemiddeld tien slagen per minuut meer dan vrouwen die de pil of niks gebruiken.



Populariteit

Het hormoonspiraaltje is een veelgebruikt anticonceptiemiddel in Nederland. Ruim 12 procent van de vrouwen tussen de 18 en 45 jaar heeft een spiraaltje. Dat percentage stijgt jaarlijks. Volgens de onderzoekers wordt de populariteit versterkt door de opvatting dat het hormoon alleen lokaal - in de baarmoeder - wordt afgegeven.



Jurate Aleknaviciute, onderzoeker op de afdeling Psychiatrie: "Deze aanname is niet correct." Uit haar studie komt naar voren dat het hormoonspiraaltje niet alleen werkzaam is in de baarmoeder, maar dat er hormonen vrijkomen die eveneens effect hebben op de hersenen en op het hart.



"Vrouwen moeten daarom op de hoogte worden gesteld dat de effecten van het hormoonspiraaltje niet uitsluitend lokaal zijn en dat de verhoogde stressrespons mede door de effecten van het hormoonspiraaltje op de hersenen ontstaat," zegt Aleknaviciute. Ze pleit voor een herziening van de huidige richtlijn omtrent informatie over het hormoonspiraaltje.



De resultaten van het onderzoek zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Psychoneuroendocrinology.