'Hardere acties basisscholen als politiek niet investeert'

"Dan sluiten scholen een week en leggen we het onderwijs helemaal plat," zegt de Amsterdamse leraar Thijs Roovers namens de belangengroep. Dat gebeurt volgens hem pas na de zomervakantie.



De prikacties op basisscholen verlopen dinsdagochtend goed. "Het is wel even wennen om naar een leeg schoolplein te kijken. Maar leraren voeren door heel het land goede gesprekken met ouders waardoor meer begrip ontstaat," aldus Roovers.



Leraren voeren dinsdag actie om de werkdruk in het basisonderwijs te verlagen, de salarissen te verhogen en het oplopende tekort aan docenten tegen te gaan. Zij gaven het eerste uur geen les. Na schooltijd (16.00 uur) is er een manifestatie op het Malieveld in Den Haag om de eisen kracht bij te zetten.



Ook de meeste Amsterdamse basisscholen hebben zich aangesloten bij de staking.



Brede steun

De actie wordt breed gesteund. Zo is een petitie op internet in enkele weken tijd al meer dan 280.000 keer ondertekend door ouders, leraren en andere sympathisanten. De boze docenten bieden de honderdduizenden handtekeningen dinsdag aan premier Mark Rutte aan.



Het is dinsdagochtend rustiger op de weg dan normaal. Door de lerarenstaking staan er fors minder files op de snelwegen.



