'Geen aanwijzingen voor meer MH17-resten'

Dat heeft minister Stef Blok (Veiligheid en Justitie) donderdag bekendgemaakt.



Onder nabestaanden van de slachtoffers ontstond ophef door de vondst. Volgens de man zou er nog veel meer te vinden zijn. Maar minister Blok zegt dat hij dat niet kan onderbouwen. De minister heeft er wel begrip voor dat nabestaanden ook ter plaatse willen laten vaststellen of er nog resten liggen.



Sneeuw

De lokale autoriteiten in het gebied van de crash hebben laten weten dat opnieuw zal worden gezocht naar stoffelijke resten en persoonlijke eigendommen. Dat gebeurt in het voorjaar, als de sneeuw is verdwenen. Nederland bekijkt daarbij welke steun hierbij mogelijk gewenst is.



Blok gaat ook in op de radargegevens die Rusland vorig jaar heeft verstrekt. Het Openbaar Ministerie heeft de gegevens onderzocht, maar stelt dat niet kan worden vastgesteld of de beelden echt zijn en ook niet wat er precies op te zien is. De radargegevens zijn namelijk aangeleverd in een 'ongebruikelijk en afwijkend' format.



Beelden

Het OM heeft inmiddels externe expertise ingeschakeld. Het zal nog een tijd duren voordat het mogelijk is om de radarbeelden te analyseren.



Het OM had Rusland al veel eerder om de beelden gevraagd. Het kreeg de gegevens pas nadat het internationale onderzoeksteam in september de conclusie had gepresenteerd dat vlucht MH17 vanuit rebellengebied in Oost-Oekraïne werd neergehaald door een Buk-raket die uit Rusland afkomstig was.