'Fiscus loopt miljarden mis van Nederlandse bedrijven'

Reisorganisatie BCD maakt volgens de onderzoekers gebruik van een route via Curaçao, waar BCD Holdings nv gevestigd is. Op die manier zou de Nederlandse schatkist tussen 2011 en 2014 meer dan 15 miljoen euro zijn misgelopen. BCD is het bedrijf achter bekende merken als Cheaptickets en Vliegwinkel.nl. Het werkelijke hoofdkantoor staat in Zeist, vanwaar activiteiten in ruim honderd landen worden aangestuurd met een omzet van 23,6 miljard euro.



Kijkje in eigen keuken

Opmerkelijk: het reisbedrijf verzorgt de zakenreizen voor het Europees Parlement, waar belastingontwijking de afgelopen jaren bovenaan de agenda staat. Dinsdag nog kreeg Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, in het parlement zware kritiek vanwege zijn vermeende dubbelhartigheid in de strijd tegen belastingontwijking. Het FNV-onderzoek suggereert dat een kijkje in de eigen keuken geen kwaad kan.



Onder de dochterbedrijven van de Nederlandse spijkerbroekenverkoper G-Star is er een in Hongarije die nauwelijks belasting betaalt. Gemiddeld is de afdracht 44.300 euro per jaar, wat neerkomt op een tarief van 0,4 procent.



G-Star stelt dat het volledig voldoet aan zijn verplichtingen voortkomend uit internationale en nationale belastingwetgeving.



'Uit context gehaald'

Twee weken geleden publiceerde FNV al uit het onderzoek naar Ahold. De supermarktreus zou een aantal merken en patenten hebben ondergebracht bij het Zwitserse Ahold Licensing Sarl. Voor het gebruik daarvan moet betaald worden. Als de Nederlandse Etoswinkels zo'n vergoeding betalen aan het in Zwitserland geregistreerde merk gaat dat bedrag in Nederland van de winst af, en komt het er in Zwitserland bij. Door het lagere Zwitserse belastingtarief kan zo'n constructie geld opleveren.



Ahold Delhaize stelt in een reactie dat het rapport is gebaseerd op incomplete informatie en informatie die uit de context is gehaald.



FNV-bestuurder Van der Veer: "We roepen grote bedrijven op transparanter te zijn over hun belastingmoraal. Daarnaast moet de politiek een lijst maken met verboden routes om belasting te verschuiven. Om te beginnen moeten de slagbomen dicht naar belastingontwijkadressen in Curaçao, België en Zwitserland."