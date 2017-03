'Een enorme klap' en 'historische winst': de reacties van de partijen

De SP verloor 1 zetel in de peilingen, desondanks is partijleider Emile Roemer trots. "Had ik gehoopt op meer? Ja! Een maand geleden waren we volledig afgeschreven, maar we hebben een miljoen mensen naar de stembus gekregen."



"Juich maar voor jezelf!" zei Sybrand Buma van het CDA tijdens de uitslagenavond. Zijn partij klom in de exitpolls naar 19 zetels. "Wat een fantastische partij!" zei hij.



50Plus was woensdag trots en blij dat het aantal zetels in de Tweede Kamer volgens de exitpolls is verdubbeld van twee naar vier. "Vier jaar geleden hadden we hier voor getekend'', zei voorzitter Jan Nagel bij de NOS. "We zijn enorm opgelucht. Henk Krol heeft in zijn eentje de campagne geleid en hij heeft een geweldig resultaat behaald.''



