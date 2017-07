'Blokker schrapte ook banen bij Marskramer'

Dat meldt RTL Z op basis van eigen onderzoek. Blokker bevestigt het banenverlies en stelt dat dat vooral wordt veroorzaakt door het sluiten van winkels. Eind 2014 waren er nog 153 Marskramer-winkels, eind vorig jaar nog 100.



Winkelbezetting

Als het concern banenverlies bij reorganisaties bekendmaakt, gaat dat over aanpassingen in de winkelbezetting.



Sluitingen van winkels worden niet in die cijfers meegenomen, laat een woordvoerder weten. Er zijn dan ook geen mensen stiekem ontslagen. RTL Z ontdekte vorige maand al dat de winkelketen in dezelfde periode twee keer zoveel banen schrapte als eerder was aangekondigd.



180 miljoen euro

Ook toen stelde Blokker dat winkelsluitingen niet bij de reorganisaties horen. Blokker verkeert in financieel zwaar weer. Het winkelconcern maakte vorige maand bekend dat in 2016 een nettoverlies van 180 miljoen euro werd geleden.



Volgens het bedrijf kwamen de slechte resultaten grotendeels door reorganisatiekosten en een lagere omzet als gevolg van winkelsluitingen.