Zwerfafval op de Wallen te lijf met stofzuiger

De zogenoemde 'Wallenzuiger' wordt van woensdag- tot zondagavond ingezet om zwerfvuil op te zuigen. Het is de eerste elektrische afvalzuiger van de stad.



Medewerkers van de reinigingsdienst zullen de machine vooral gebruiken rondom bomen en in stegen, waar de meeste troep blijft liggen. De uit de kluiten gegroeide stofzuiger is ook uitgerust met een blussysteem om gloeiende sigarettenpeuken te doven, en kan een geurmiddel spuiten om stankoverlast in bijvoorbeeld urinoirs te maskeren.



Prikstok

Een van de medewerkers die met het apparaat zal gaan werken, Angelo Rus, prijst de voordelen van een zuiger ten opzichte van een prikstok. "Het is met een prikstok best lastig om klein zwerfvuil, zoals sigarettenpeuken, op te rapen. Nu hoeven we alleen de zuigslang op straat te richten en bam! Het vuil wordt opgezogen."



Het Krasnapolsky-hotel heeft een parkeerplaats aangeboden, waar het apparaat gestald en opgeladen wordt.



De Wallenzuiger is niet de enige maatregel die stadsdeel Centrum instelt om vuiloverlast tegen te gaan. Begin februari werden op de Oudezijds Achterburgwal tien zelfpersende vuilnisbakken op zonne-energie geplaatst.



