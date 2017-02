Zware windstoten op komst, vertraging op Schiphol

Het weerinstituut heeft woensdag alvast code geel (wees alert) uitgegeven voor donderdag, vanwege de zware windstoten van 75 tot 100 kilometer per uur die zich in het hele land kunnen voordoen.



Aan de westkust en boven het IJsselmeer is er zelfs kans op zeer zware windstoten van 100 tot 130 kilometer per uur. In de nacht van donderdag op vrijdag neemt de wind weer af.



Piek

Volgens Weeronline valt de windpiek donderdag tijdens de avondspits met als gevolg grote hinder voor het wegverkeer. Ook het vliegverkeer op Schiphol en het treinverkeer kunnen last krijgen.



Het weerbureau verwacht aan de westkust van Noord-Holland en het noorden van de kust van Zuid-Holland zware westerstorm windkracht 10, kortstondig is zelfs windkracht 11 mogelijk.