Zware wapens bij twintigers gelieerd aan Green Gang uit Zuidoost

Als politieagenten op 3 november vorig jaar de Mercedes controleren waar Willy F. (27) en Jerrelo G. (21) in rijden, zien zij een 'zwart kastje met rode knoppen en draden' onder het stuur. Erg verdacht, oordelen de agenten die de auto in beslag nemen.



Helemaal toevallig is de controle misschien niet: F. en G. zijn dan al maandenlang onderwerp van onderzoek door de recherche, die het tweetal afluistert en volgt. De politie vermoedt dat de twee zich bezighouden met wapenhandel.



In de afgeluisterde gesprekken heeft de recherche F. dan al horen spreken over zijn 'kluis', een kennelijk verborgen ruimte in zijn Mercedes. Na een dag zoeken vinden de agenten de verborgen ruimte inderdaad. Er blijkt een pistool met munitie in te liggen.



Granaat en cocaïne

Invallen volgen in de verblijfplaatsen van F. en G. in Rotterdam en Zuidoost. De agenten vinden een handgranaat, een volautomatisch aanvalsgeweer, pistolen, munitie en een kilo cocaïne.



F. en G. worden bij een kapperszaak in Nieuw-West aangehouden door een arrestatieteam. F. wordt verdacht van wapenhandel, drugsbezit en witwassen, terwijl G. moet uitleggen wat hij deed met zoveel wapens.



Volgens F.'s raadsman Menno van Gaalen is de zaak tegen zijn cliënt zwak, zo zei hij woensdagochtend tijdens een eerste inleidende zitting in de zaak. De handgranaat die in F.'s huis werd gevonden kan daar door vorige huurders zijn achtergelaten.



F. blijft niettemin vastzitten, ook omdat hij tijdens de periode van de verdenkingen een enkelband droeg vanwege een eerdere straf. G. is op vrije voeten.



Opmerkelijke oproep

Willy F. en Jerrelo G. behoren tot de entourage van de Green Gang, de illustere straatgroep uit de Bijlmer, die zich enige tijd profileerde als rapformatie, maar die volgens justitie betrokken is bij moord(pogingen).



In het licht daarvan is de oproep opmerkelijk die de politie deed toen F. en G. waren gearresteerd: mensen die de twee in verband kunnen brengen met 'ernstige misdrijven zoals liquidaties', werd verzocht zich te melden bij de recherche.



Telefoontje

Van betrokkenheid bij liquidaties verdenkt justitie het tweetal niet, al horen rechercheurs tijdens het onderzoek een curieus telefoontje. F., die in de Bijlmer ook wel bekendstaat als 'Kleine Willy,' zegt: "Ik doe alles. Ik rij. Ik schiet. Ik doe alles."



De man tegen wie F. dat zegt, wordt kort daarna aangehouden. Volgens justitie was hij onderweg om een liquidatie te plegen bij een voetbalclub in Heemstede. Die zaak loopt nog.



In het criminele milieu worden leden van het groepje ook beschuldigd van de liquidatie van Vincent Jalink, die op 27 mei in Diemen werd doodgeschoten. Voor die moord zijn ze niet aangeklaagd.