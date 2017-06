Zussen Holleeder verklaren over Heineken-losgeld

Dat was altijd al de theorie van justitie en betrokkenen.



Actualiteitenprogramma Eenvandaag kreeg inzage in de verklaringen, waarin Sonja en Astrid Holleeder vertellen hoe het losgeld van de Heinekenontvoering werd geïnvesteerd in panden in Alkmaar en Amsterdam.



Daarbij kregen Willem Holleeder en Cor van Hout hulp van hun inmiddels overleden jeugdvriend en zakenman Rob Grifhorst. Holleeder en zijn handlangers hebben altijd gezegd dat de verdwenen 8 miljoen guldens zijn verbrand.



De bestemming van het verdwenen losgeld en de rol van Grifhorst daarbij was al jaren in brede kring bekend, en daarover was ook vaker gepubliceerd, maar door de verklaringen van de zussen Holleeder is die gang van zaken bevestigd.



Waarheid

De verklaringen van Astrid en Sonja Holleeder over het losgeld kunnen mogelijk inzet worden van discussie in het proces dat tegen Holleeder wordt gevoerd vanwege zijn betrokkenheid bij meerdere liquidaties. Zijn zussen hebben in die zaak uitvoerige getuigenverklaringen afgelegd.



Deze meest recente verklaringen zouden voor de advocaten van Holleeder munitie kunnen zijn waarmee zij willen aantonen wat zij al langer beweren: de zussen vertellen niet de (volledige) waarheid.



In een reactie laten Holleeder's advocaten Sander Janssen en Robert Malewicz weten het te betreuren dat de informatie uit de verhoren op straat is beland: "Wij hebben diverse malen betoogd dat deze verhoren juist achter gesloten deuren moeten plaatshebben om te voorkomen dat nog te horen getuigen al bij voorbaat op de hoogte raken van zaken die nog moeten worden getoetst. Kennelijk zijn er toch partijen in dit proces die er belang bij hebben die informatie telkens naar buiten te laten komen."



40 kilo goud

In de door Eenvandaag gelezen verhoren vertelt Sonja Holleeder dat zij na de moord op haar man Cor van Hout de beschikking had over de eigendomspapieren van Van Hout's prostitutiepanden in Alkmaar.



Terwijl haar broer Willem uit zou zijn geweest op die panden, verkocht Sonja Holleeder de eigendomspapieren stiekem aan Rob Grifhorst. Die betaalde haar daarvoor zeven ton cash en 40 kilo goud, zegt Sonja Holleeder in de verklaringen.



Dat zou kunnen worden gezien als het witwassen van misdaadwinsten, bovendien informeerde Sonja Holleeder de belastingdienst niet over haar verdiensten.



