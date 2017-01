Zonnig winterweer zet door, maar dooi blijft uit

De dag begint, net als donderdag, zonnig. In de loop van de middag neemt de bewolking toe maar de kans op regen is klein.



De wind komt uit het oosten en de temperatuur ligt tussen de nul en drie graden. 's Avonds koelt het af en daalt de temperaturen tot het vriespunt.



In het weekend is het overwegend droog en vooral op zondag is de zon geregeld te zien. In de ochtenduren kan het nevelig of mistig zijn.



Na het weekeinde is er geen wisselvallig weer in het vooruitzicht. Van een verscherping van de kou is evenmin sprake.