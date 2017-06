Zoektocht in Noord naar ontsnapte neusbeer

De dierenambulance kreeg maandag een telefoontje van een mevrouw die een snuffelend geluid in haar huis hoorde.



Ze ging er allereerst vanuit dat het een wasbeer was die haar woning was binnengekomen, maar na wat googlen ontdekte ze dat het om een neusbeer ging. Dit dier is wat roder en heeft een langere neus dan zijn familielid.



Twee toegesnelde medewerkers van de dierenambulance wisten de neusbeer met een net en vangstok snel te vangen, maar toen ze het dier over wilden zetten ging het mis. De neusbeer wist een van de medewerkers door de beschermende handschoen heen in de hand te bijten. Na zijn actie weet het dier bovendien te ontsnappen.



De wond die de medewerker heeft opgelopen, moest in het ziekenhuis gehecht worden. Ook moest de medewerker de nodige prikken halen om ziektes te voorkomen.



Verboden als huisdier

De politie is inmiddels ingeschakeld om de dierenambulance te ondersteunen in de zoektocht naar de neusbeer, die nog steeds zoek is.



De neusbeer werd waarschijnlijk door iemand gehouden als huisdier, zegt dierenambulancedirecteur Margje de Jong. Op zich is dat niet toegestaan, want het dier staat sinds een jaar op de zogenaamde 'positieflijst'.



"Dat betekent dat ze niet meer als huisdier gehouden moeten worden. Maar het kan dat de eigenaar deze neusbeer al voor het verbod had, dan mag het nog wel," aldus De Jong.



Als het dier gevangen wordt, zal het over worden gedragen aan Stichting Aap. De eigenaar van de neusbier kan zich dan daar melden.