Zo komen de twee reuzenpanda's naar Schiphol

De panda's komen over uit Chengdu, in het midden van China, en zijn een geschenk aan Nederland na een staatsbezoek van koning Willem-Alexander en konigin Máxima in oktober 2015. Zij krijgen een plekje in Ouwehands Dierenpark in Rhenen, maar moeten daarvoor wel eerst een lange reis afleggen.



Maar hoe vervoer je twee panda's? Binnen Europa gaan de meeste dierenverhuizingen gewoon over de weg, maar vanaf China is dat geen optie.



Daarom is ervoor gekozen om de reuzenpanda's op het vliegtuig te zetten, en wel eentje van KLM Cargo. Een eervolle taak, aldus de vliegtuigmaatschappij.