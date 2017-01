In cijfers: zo bestrijdt Amsterdam de gladheid

Tien medewerkers van de afdeling gladheidsbestrijding houden de weercomputers in de stad in de gaten.



- Drie meetpunten in de stad vertellen hen hoe koud het is, hoe vochtig de lucht is, wat de temperatuur van het wegdek is en wat de zoutwaardes zijn. De meetpunten zitten in de haven, in Noord en in Zuidoost.



- 41 strooiwagens zorgen ervoor dat de hoofdwegen voor auto's en bussen gestrooid worden. In Noord, Oost, Nieuw-West en Zuidoost strooien zij ook de fietspaden. De andere stadsdelen doen dat zelf met kleine strooiwagentjes.



- Twee uur 's nachts is de eerste strooironde. Op vriesdagen rijden de strooiwagens wel vier keer hun route.