Zes tips over fatale steekpartij Oosterpark

De zaak werd dinsdagavond behandeld in Opsporing Verzocht. Of er bruikbare informatie bij de tips zit, wordt onderzocht, aldus een politiewoordvoerder woensdag.



De politie herhaalde in Opsporing Verzocht andermaal dat nog niet stellig gezegd kan worden of Majdanski vanwege zijn geaardheid werd aangevallen of dat het om een uit de hand gelopen beroving gaat. Van dat laatste scenario ging men in eerste instantie uit. Inmiddels houdt de politie rekening met meerdere scenario's.



Majdanski was openlijk homoseksueel en bezocht de homo-ontmoetingsplaats in het park.



