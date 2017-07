Zes maanden vertraging voor fietsenstalling onder Rokin

Dat meldt wethouder Pieter Litjens (Verkeer) aan de gemeenteraad. Eigenlijk had de nieuwe stalling, waarvoor bij de bouw van het ondergrondse metrostation Rokin al ruimte was uitgegraven, begin 2018 open gemoeten.



Maar dit is zeker een half jaar opgeschoven, waarmee de garage pas gereed komt na de ingebruikname van de Noord/Zuidlijn.



Het Rokin is bovengronds goeddeels af, maar tientallen fietsenrekken ontsieren het straatbeeld nog. Ondergronds zou ruimte komen voor zeker 260 fietsen.



Chaos

D66-raadslid Jan-Bert Vroege is bezorgd. "We moeten goed bedenken hoe we een gierende chaos op het Rokin kunnen voorkomen. Want als fietsers eenmaal gewend zijn om te parkeren op het maaiveld krijgen we ze nooit meer die kelder in," zegt Vroege.



Volgens de wethouder was er in eerste instantie te weinig belangstelling van aannemers om de lege ruimte af te bouwen. Toen de aanbesteding opnieuw werd gedaan, haakten opnieuw veel bouwbedrijven af, waardoor de gemeente nu met één aannemer in zee moet.



Het gebrek aan concurrentie kan nadelige gevolgen hebben, waarschuwt Litjens. "De gemeente en de overgebleven partij verwachten er beide uit te komen, maar een positieve uitkomst is niet gegarandeerd."



Rode Loper

Financieel gezien zal het project fors uit de pas gaan lopen, waarschuwt Litjens alvast. Als de aannemer uiteindelijk afhaakt, gaat de gemeente de garage zelf inbouwen. Dat zou verdere vertraging tot gevolg hebben.



Langs de Rode Loper, de route vanaf Censtraal Station naar de RAI via De Pijp, verrijzen op allerlei plaatsen fietsparkeergarages. Onder het Beursplein komt een grote stalling en nog dit jaar opent een nieuwe inpandige fietsgarage op de hoek van de Albert Cuypstraat.