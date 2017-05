Zelfs Van Hanegem gelooft in winst Ajax

Zelfs Van Hanegem gelooft in Ajax

Zelfs Willem van Hanegem gelooft in een overwinning van Ajax in de finale. 'Als Ajax de lijn doortrekt van de laatste weken, dan is het heel goed mogelijk dat het van Manchester United wint,' schrijft de Feyenoorder in zijn wekelijkse column in het AD.



Volgens Van Hanegem is Ajax zeker niet kansloos tegen het veel rijkere Manchester United. 'Ik kijk zelf vooral uit naar Kasper Dolberg. En ik hoop dat Justin Kluivert aan het werk wordt gezet in Zweden. Een Europese finale winnen, 22 jaar na zijn vader, dat zou wat zijn zeg.'



Nog twee nachtjes slapen tot de finale.