Zeemonster terug op Leidsebrug

Je maakt echt iets voor de toekomst, over honderd jaar staat het er nog John van den Heuvel, steenhouwerij Maarssen

Vier kenmerkende pijlers van de brug zijn de gebeitelde figuren van beeldhouwer Johan Polet. Bij menig Amsterdammer staan de beelden bekend als twee nijlpaarden en twee leeuwen, maar in werkelijkheid zijn het vier zeemonsters.



Granieten monsters

De vier en een halve ton wegende beelden hebben de afgelopen tijd een grondige renovatie in Steenhouwerij Maarssen in Utrecht ondergaan. In het voorjaar van 2016 werd al het natuursteen - waaronder de granieten monsters - per schip naar de werkplaats vervoerd.



"Eerst hebben we op de brug alle natuurstenen blokken en beelden heel voorzichtig losgezaagd," vertelt John van den Heuvel van de steenhouwerij. "Daarna hebben we de blokken genummerd en afgevoerd. Het snoeiharde graniet is loodzwaar. In totaal hebben we ruim honderdveertig kuub heen en terug vervoerd."



Schoongemaakt

Aangekomen in Utrecht zijn de blokken met kalk en veel water onder lage druk schoongemaakt. De ijzeren ankers zijn eruit gehaald en vervangen met exemplaren van roestvrij staal. De verroeste ankers zorgden voor barsten in de stenen. De afgebroken stukken zijn vervangen met steen in dezelfde kleur.



Van den Heuvel is verheugd. "We zijn trots als de brug straks helemaal hersteld is en weer door duizenden mensen wordt gebruikt. Je maakt echt iets voor de toekomst, over honderd jaar staat het er nog."