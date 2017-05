Zaterdag eerste tropische dag van het jaar

Bijna in heel Nederland wordt het 's middags tussen de 30 en 32 graden Celsius, meldt weeronline.nl. In Amsterdam wordt 30 graden voorspeld, in het zuidoosten van Nederland kan de temperatuur zelfs oplopen tot 33 graden.



In heel Nederland schijnt de zon zaterdagochtend en -middag erg fel. Later op de dag is er wat bewolking op komst vanuit het zuidwesten, en draait de wind ook vanuit die kant. Daardoor zal de temperatuur geleidelijk afnemen.



Mogelijk valt er later op de dag een buitje.



