Zandvoort wil eigen Gay Pride

In navolging van Amsterdam moet ook in Zandvoort aan Zee een Gay Pride komen. Dat vindt initiatiefnemer Wim Peeters. De ondernemer hoopt in de zomer het hele dorp achter de lhbti-gemeenschap te krijgen.



Aan het enthousiasme van Peeters ligt het in elk geval niet. "Heel Zandvoort gaat roze kleuren. We hijsen de regenboogvlag in masten en een optocht trekt door de straten. Ook hopen we op een roze trein die tussen Zandvoort en Amsterdam gaat rijden."



Peeters hoopt de horecagelegenheden in Zandvoort achter zich te krijgen om het plan financieel te steunen. Hij denkt het toerisme een impuls te kunnen geven; het stranddorp was volgens hem met een homostrand en drie cafés veertig jaar geleden een stuk vriendelijker voor lhbti's.



Gemeente

Om in Zandvoort het evenement te organiseren heeft Peeters alleen nog toestemming nodig van de gemeente. De organisatie van de Gay Pride in Amsterdam staat al achter de plannen. "Vorige week hadden we al een vergadering," zegt Peeters. "Toen spraken we af dat ik de pers in zou lichten. Maar nu willen ze eerst weer praten. Zo gaat bij gemeenten: veel praten, weinig doen."