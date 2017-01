Zal die ene brug over het IJ echt helpen?

Het besluit was hard nodig, zegt verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg. De ponten naar Noord dreigen dagelijks te bezwijken onder de drukte. Mensen moeten regelmatig een pont laten gaan, omdat die domweg te vol is.



Vijf jaar

De brug zal nog wel even op zich laten wachten. De aanbesteding, het ontwerp en de aanleg zullen zeker vier tot vijf jaar duren. Daarom wil Van der Burg op korte termijn het aantal ponten uitbreiden, om zo snel mogelijk iets aan de drukte te doen.



De gemeente heeft een belangrijke keuze gemaakt, maar ook een belangrijke keuze niet gemaakt. Amsterdam gaat vooralsnog voor één brug, niet voor twee. De optie om een verbinding aan te leggen vanaf het Stenen Hoofd, aan de westkant van het CS, blijft onbenut.



Woontorens

De keuze voor de oostkant van het centrum lag voor de hand: het IJ is daar minder breed en deze verbinding hindert de scheepvaart een stuk minder. Maar het is de vraag of één oeververbinding voldoende is.