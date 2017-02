Zaans ziekenhuis lonkt naar zwangere Amsterdammers

Het lijkt misschien ver, maar het ligt heel wat dichter bij dan Amsterdammers denken, zegt voorzitter van de raad van bestuur Wouter van der Kam. "De afstand tussen AMC en OLVG Oost is ongeveer hetzelfde als die van het Zaans Medisch Centrum naar OLVG Oost."



2000 per jaar

Van der Kam zit te glimmen van trots in een fonkelnieuw gebouw met veel blankhout en hagelwitte muren, dat nu twee weken geleden in gebruik is genomen. Om maar alvast een voorschotje te nemen op de komst van onder anderen Amsterdamse zwangeren heeft hij de capaciteit van het aantal bevallingen van 1200 naar 2000 per jaar opgekrikt.



Steeds vaker moeten zwangeren voor een medische bevalling uitwijken, omdat in Amsterdam de verloskamers vol liggen.