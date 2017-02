Ymere bouwt tunnel in gevel portiekwoningen

Er zijn twee complete appartementen uit het blok gehaald, waarna de omliggende woningen zijn gestut. Het is volgens Coen Springelkamp, woordvoerder van Ymere, een unieke oplossing die voor zover de corporatie weet niet eerder werd toegepast. De oude stenen zijn bewaard gebleven. Na de renovatie zullen voorbijgangers niets meer van de ingreep kunnen zien.



Renovatie

De renovatie treft woningen in de Jan den Haenstraat 2 t/m 62, de Karel Doormanstraat 99 t/m 113, de Willem de Zwijgerlaan 223 t/m 281 en De Rijpgracht 2. Een deel van de woningen wordt opgeleverd als koopwoningen, de rest keert terug als sociale huurwoning.



Ymere wilde een doorgang naar de tuin omdat die plek is gekozen als bouwplaats, elders in de buurt was daar geen ruimte voor. Een andere optie, materialen over het complex heentillen, werd verworpen omdat dat te kostbaar en te hinderlijk voor de buurt zou zijn.



De constructie van de tunnel door de huizen werd technisch doorgerekend en goedgekeurd. Het klassieke pand zit zo simpel en stevig in elkaar dat er probleemloos etages uit de houten constructie gehaald konden worden. Volgens projectontwikkelaar Hieke Bakker van Ymere waren met name de directe buren boven het gat wat benauwd voor de operatie.