Yassir B. opnieuw veroordeeld vanwege geweld

Nu krijgt hij twee maanden cel voorwaardelijk plus een taakstraf van 180 uur voor betrokkenheid bij een vechtpartij in de Leidsebuurt eind 2013.



Samen met zijn neef en enkele vrienden was Yassir B. in de nacht van 8 op 9 november 2013 uit in de Leidsebuurt. In de Korte Leidsedwarsstraat werd de groep even voor half vier 's nachts uit een café gezet. Op straat zocht het groepje volgens de rechtbank 'zonder enige aanleiding' ruzie met drie mannen.



De neef van Yassir rende achter één van hen aan, gaf hem meerdere klappen en werkte hem tegen de grond. Yassir, die achter de twee was aangerend, trapte en sloeg een tweede man uit het groepje tegen zijn lichaam en hoofd. Hij liep even weg, maar sloeg vervolgens opnieuw.



Doelwit

De rechtbank veroordeelt B. ruim drie jaar na dato voor openlijke geweldpleging omdat hij 'tot tweemaal toe de confrontatie heeft gezocht'. Hij moet het slachtoffer een kleine tweeduizend euro schadevergoeding betalen.



Yassir B. woont met zijn ouders en broers in de Oude-IJselstraat, waar ook zijn zus woonde tot zij vorig voorjaar doelwit was van een granaataanslag en, een maand later, in haar hand en been werd geschoten. Achtergrond van het geweld lijkt een conflict om tonnen aan drugsgeld te zijn, waarmee haar man zou zijn verdwenen.



De buurt maakt zich sindsdien grote zorgen om nieuw geweld - hoewel de zus uit haar huis was gezet en een gebiedsverbod opgelegd had gekregen. Burgemeester Eberhard van der Laan probeerde de onrust onder meer met verscheidene buurtbijeenkomsten te beteugelen. De recherche doet nog onderzoek naar het geweld tegen en van de familie.



Yassir B. behoort tot de Top 600 van gewelddadige jonge Amsterdamse criminelen en was al vaker veroordeeld voor geweld - ook tegen zijn ex met wie hij net een kind heeft.