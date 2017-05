WV-HEDW is kampioen, Pirates verliezen weer eens

Amateurvoetbal

WV-HEDW is kampioen geworden in de zaterdag tweede klasse A. De club won de beslissingswedstrijd om de titel tegen BOL, na verlenging, met 2-1. Het duel was nodig omdat WV en BOL samen bovenaan waren geëindigd. Mick van Moerkerk maakte vlak voor het einde van de verlenging op het veld van EVC in Edam het beslissende doelpunt voor WV. Ashraf Azzouz had in de reguliere speeltijd uit een strafschop het doelpunt voor het elftal van coach Kees Oostermeijer gemaakt. WV keert door de titel na een jaar weer terug in de eerste klasse.



SDZ heeft de titel in zondag 4E ook na een beslissingswedstrijd gepakt. De Amsterdammers kwamen tegen Ilpendam met 4-1 voor, maar maakten het zich nog knap lastig. Ilpendam kwam terug tot 4-3 en op het kunstgrasveld van OSV werd in de slotfase de 4-4 afgekeurd.



JOS heeft de eerste wedstrijd in de nacompetitie om lijfsbehoud in de zondag hoofdklasse A overtuigend gewonnen. 't Zand werd thuis eenvoudig met 7-0 aan de kant gezet. Maurice Renger maakte drie doelpunten, waarvan één uit een strafschop. Reggie Schaap (twee), Omar Limon en Tiago dos Santos maakten de overige goals. JOS speelt donderdag in Nijmegen tegen Quick 1888. De Amsterdammers hebben, vanwege een beter doelsaldo, aan een gelijkspel genoeg om zich te plaatsen voor de finalepoule met twee andere teams. De winnaar daarvan speelt volgend seizoen in de hoofdklasse.



Het was een rare maand voor de zaalvoetballers van 't Knooppunt. Eerst besloot de tuchtcommissie van de KNVB de Amsterdamse club uit de competitie te halen vanwege wanordelijkheden bij de bekerfinale tegen FC Marlene op 14 april jongstleden. Die straf werd teruggedraaid. Zo kon 't Knooppunt toch meedoen aan de play-offs om de landstitel. Marlene trok zich vervolgens daaruit terug, omdat ze gezien de gebeurtenissen bij de bekerfinale, naar eigen zeggen, niet garant konden staan voor de veiligheid van de trainers, spelers, publiek en vrijwilligers. Als klap op de vuurpijl nam 't Knooppunt vorige week per direct afscheid van coach Carmelo Nieddu. Ondanks de hectiek zijn de Amsterdammers goed aan de play-offs begonnen. Nadat eerder met 3-2 was gewonnen van FC Eindhoven werd zaterdag Hovocubo met 7-2 verslagen.



Hockey

De hockeysters van Amsterdam spelen vanaf donderdag de finale om de landstitel tegen Den Bosch. De ploeg van coach Rick Mathijssen moest daarvoor wel aan de bak. Charlotte Vega maakte zaterdag tegen SCHC pas in de laatste minuut de 1-1, waarna shootouts de beslissing moesten brengen. Ellen Hoog, die na dit seizoen stopt, zorgde ervoor dat Amsterdam die won en gisteren een beslissende derde wedstrijd mocht spelen. Die won Amsterdam door een doelpunt van Sterre Deetman met 1-0. De best-of-three om de landstitel tegen titelverdediger en recordkampioen Den Bosch begint donderdag in Amsterdam en de tweede wedstrijd is zaterdag in Den Bosch. Een eventueel beslissingsduel is zondag, ook in Den Bosch.



Honkbal

De honkballers van Amsterdam Pirates hebben na acht overwinningen op rij weer verloren. Hoofddorp Pioniers was zondag met 3-1 te sterk voor de ploeg van coach Charles Urbanus. Pirates was zaterdag in Amsterdam nog met 12-1 te sterk voor Pioniers. In die wedstrijd sloegen Danny Rombley, Gilmer Lampe en Linoy Croes een homerun voor de Amsterdammers. Pirates blijft ondanks de nederlaag koploper in de hoofdklasse met vijf punten meer dan nummer twee Neptunus.