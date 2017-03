Woningnood zit herstel psychiatrische patiënten in de weg

Dat zegt Dick Veluwenkamp, bestuurder van ggz-stichting Arkin: "Als mensen de kliniek niet verlaten door gebrek aan geschikte woningen, kunnen we minder mensen opnemen. Het zijn communicerende vaten."



Psychiatrische patiënten die zich melden voor vrijwillige opname, kunnen door de beperkte capaciteit niet terecht. Daarna verslechtert hun toestand, soms tot dwangopname nodig blijkt. Veluwenkamp zegt dat dit wekelijks één of meermalen gebeurt. "Dat is zorgelijk, want een gedwongen opname is zeer ingrijpend en werpt een patiënt vaak ver terug in het herstelproces."



Nachtopvang

Dat zittende patiënten langer in een kliniek moeten blijven werkt eveneens nadelig. "Als iemand klaar is voor ambulante behandeling is het zeer demotiverend als dat niet kan. Mensen blijven langer een zware patiënt dan nodig is." Arkin heeft ruim 120 mensen in een kliniek die wachten op een woning.