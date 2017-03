Woningen voor statushouders en studenten op IJburg gehalveerd

Buurtbewoners zijn nog niet tevreden. Wethouder Laurens Ivens stapt af van zijn voornemen om maximaal 320 woningen te laten verrijzen op IJburg, eerlijk verdeeld over erkende vluchtelingen en studenten. "We hebben ervoor gekozen een deel van de ruimte niet te bebouwen en open te laten voor de buurt."



De discussie over het wooncomplex duurt al bijna tien maanden en is nog niet beslecht. In mei vorig jaar maakte het gemeentebestuur bekend vier grote complexen aan te leggen in de stad, waarin statushouders en studenten kunnen wonen. Eén van deze complexen moet verrijzen op een terrein aan de Daguerrestraat op IJburg.



Te groot

De buurt ziet dit niet zitten. Het complex is in hun ogen te groot, de voorzieningen mager en op het terrein spelen kinderen. Bovendien spelen in deze wijk al sociale problemen. Na protesten en een roerige bewonersavond ging Ivens in gesprek met de buurt.



Uiteindelijk kreeg hij twee plannen op tafel: een van corporatie Alliantie en een van de buurt. Alliantie kwam met een complex dat ongeveer half zo groot is als in de oorspronkelijke plannen. Zo is meer ruimte voor voorzieningen en spelende buurtkinderen. Het plan van de buurtbewoners gaat uit van tachtig woningen. "Experts geven aan dat bij een hoger aantal risico's ontstaan op sociale problemen," zegt Olivier Lauteslager, woordvoerder van het buurtinitiatief. "Bovendien hebben we draagvlak voor ons plan."



Ivens koos voor de 160 tot 190 woningen van Alliantie, tot onbegrip van de buurt. "Ik begrijp de teleurstelling en had graag mijn handtekeningen gezet onder de plannen van de buurt, maar dat kan ik mij niet permitteren vanwege het tekort aan beschikbare woningen."



Elke woning telt voor Ivens, want Amsterdam heeft een achterstand weg te werken in de huisvesting van vluchtelingen en moet jaarlijks onderdak bieden aan zo'n 2400 statushouders. Nu de wethouder kiest voor minder woningen op IJburg, zal hij elders in de stad op zoek moeten. "Dit maakt mijn opgave niet gemakkelijker."



Eerder deze maand maakte hij bekend dat in Noord een complex van zeshonderd wordt aangelegd. Staat na IJburg ook daar de deur open voor bewonersprotesten? "Aan al onze plannen wordt gesleuteld en uiteindelijk leidt dat tot aanpassingen."