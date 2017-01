Woekerende exoot plaagt flora en fundering

Als je de plant wil verwijderen, doe dat zorgvuldig: wortels niet op de composthoop, maar in de vuilcontainer Stadsecoloog Auke Brouwer

Maaiwerkzaamheden

In de kaart zijn drie soorten van de invasieve plant opgenomen. De snelst verspreidende is de Japanse, daarvan zijn er in de stad ook het meest. De minder fanatieke variant is de Sachalisne. De Boheemse Duizendknoop is een zogenaamde hybride, een kruising tussen de twee.



"We zien dat de plant vooral langs kades van de Amstel en de grachten opduikt," zegt Brouwer. "Door bijvoorbeeld maaiwerkzaamheden kunnen stukken wortel in het water terecht komen, waaruit elders weer een nieuwe plant kan groeien."



Composthoop

De kaart is geen aankondiging van een grote verdelgingsactie. "Daar zijn ze ook te hardnekkig voor," zegt Brouwer. "Er zijn veel meer invasieve soorten planten in Amsterdam, zoals de Ambrosia. De kaart is puur ter inventarisatie."



Wel kan de kaart verdere verspreiding voorkomen, volgens de ecoloog, door hem voor maaiwerkzaamheden aan de hoveniers te laten zien, zodat zij weten op welke plekken zij zorgvuldiger te werk moeten gaan.



Mensen die de uitheemse plant in de tuin hebben, raadt Brouwer aan hem in toom te houden. "Het is echt een mooie plant, zolang je hem klein houdt. En als je hem wil verwijderen, doe dat zorgvuldig: wortels niet op de composthoop, maar in de vuilcontainer."