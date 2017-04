Winkels mogen bij wijze van test 24 uur open blijven

Vanaf komende zomer mogen winkeliers in de Kalverstraat, Leidsestraat, Nieuwendijk en Damrak als ze dat willen 24 uur openblijven, de verkoop van alcohol is uitgezonderd.



Marja Ruigrok, fractievoorzitter van de VVD, is blij. "Het zijn vrije winkeltijden; niemand is verplicht om mee te doen." Het voorstel van Ruigrok en, inmiddels kamerlid, D66-er Jan Paternotte, was al in behandeling sinds 2015. In het voorjaar van 2016 stemde de raad al in het met het plan, maar er volgde nog inspraak. Aanvankelijk betrof het voorstel de hele binnenstad, de Wallen uitgezonderd, maar door de inspraak en kritiek van onder meer het stadsdeel Centrum werd de zone beperkt en de verkoop van alcohol verboden.



Volgens VVD en D66 bieden de ruimere openingstijden behalve aan toeristen ook aan tweeverdieners de kans om ook buiten werktijden te winkelen. Donderdag stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de proef, die een jaar duurt en permanent wordt gemonitord. Ieder kwartaal wordt er geëvalueerd.



Ruigrok: "De nadruk in het debat ligt op de nacht, maar het heeft ook gevolgen voor de vroege ochtend. Heb je wel eens geprobeerd voor half acht 's ochtends ergens te ontbijten?"



In november 2016 stuurden negen winkeliers- en bewonersverenigingen een gezamenlijke brief naar het stadsbestuur, waarin ze ervoor pleitten de drukke toeristenzones uit te zonderen van het plan, om overlast van drukte en troep te voorkomen.



