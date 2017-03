Winkeliersvereniging Jan Evertsenstraat in zwaar weer

De eerste tegenslag kwam van de gemeente die minder geld beschikbaar stelt voor het buurtinitiatief. De tweede, de grootste, kwam onlangs van de ondernemers zelf.



Na het aflopen van de eerste vijf jaar Bedrijven Investeringszone (BIZ), een afgebakend gebied waarbinnen ondernemers samen investeren in de kwaliteit van hun bedrijfsomgeving, stemde slechts 35 procent van de ondernemers voor een nieuw termijn. Dat is volgens Jonkers niet eens zo weinig, maar het is bij lange na niet genoeg.



Meer dan de helft had 'ja' moeten zeggen tegen de plannen. In plaats daarvan kwam 40 procent van de ondernemers niet opdagen en stemde 25 procent -vooral de grotere winkels zoals Blokker en Kruidvat- tegen.

De reden? Het jaarlijkse bedrag dat de ondernemers moeten bijleggen, vermoedt Jonkers. "Het is maar 150-200 euro, maar sommige ondernemers zeggen 'Ik regel zelf wel dat mijn stoep geveegd is.' Anderen vinden dat ze er niet genoeg uit halen."



De teleurstelling bij Ik geef om de Jan Eef is groot. "Je wil niet opgeven als je met zo veel mensen zo hard gewerkt hebt om iets op te bouwen en als iets zo heeft bijgedragen aan het verhogen van de kwaliteit van de straat als dit initiatief, maar je moet ook stoer genoeg zijn om toe te geven dat het misschien niet lukt."



Ook is er de angst dat de buurt straks weer terug is bij af met meer leegstand en een plattere invulling van het winkelaanbod. "Kapperszaak nummer 44, dat is gewoon niet goed voor je buurt."



Eind mei is het geld op, dan moet alles worden stilgelegd. Tot die tijd wordt nagedacht over een structurele oplossing. Op 20 april vindt er een buurtbrainstorm plaats met lokale politici en buurtbewoners.