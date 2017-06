Winkel in P.C. Hooft moet krokodillen- en slangenleer inleveren

Leer van deze beschermde dieren mag alleen verkocht worden als dit afkomstig is van dieren die binnen de Europese Unie zijn gekweekt, of als het met een bepaalde invoervergunning binnen de Europese Unie is binnengebracht. Een woordvoerder van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geeft aan dat er concrete informatie bestond dat de herkomst van de kleding illegaal is.



Inspecteurs van de NVWA en handhavers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voerden de actie dinsdag uit. Aangezien de eigenaren van de winkel niet konden aantonen dat het leer in hun producten volgens de regels is verwerkt, zijn de kledingstukken in bewaring genomen. Kunnen ze dit alsnog, dan krijgen ze hun spullen mogelijk terug.