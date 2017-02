Willem Holleeder: 'Astrid zorgt voor al het gezeur'

Zussen

De zaak wordt nog niet inhoudelijk behandeld: zittingen handelen over het verloop van de procedure. Het OM herhaalde ook nogmaals de verdenking dat Holleeder vanuit de gevangenis zou hebben geprobeerd mensen te werven om zijn zussen iets aan te doen.



Er werd vooral gesproken over het horen van de zussen van Holleeder en zijn ex-vriendin. Zij hebben belastend over hem verklaard.



Het Openbaar Ministerie zou de vrouwen graag in een later stadium op een zitting horen, terwijl Holleeder en zijn advocaten juist willen dat dit zo snel mogelijk gebeurt bij de rechter-commissaris. In dat geval is er volgens hen minder gevaar dat de vrouwen met elkaar kunnen overleggen om hun verhaal af te stemmen.



Want dat is waarvoor Holleeder vreest, zo bleek uit de door hem voorgelezen verklaring: "Astrid probeert de regie te houden en dat probeert ze nu weer. Als Sonja bij de rechter-commissaris gehoord zou worden voor Astrid, kan ze haar daar niet op voorbereiden."



Hij verweet zijn zussen te liegen en 'er samen met Peter de Vries een mediahype van te maken'. Holleeder noemde Judas, het boek van zijn zus Astrid, 'een handleiding voor getuigen'.



De rechtbank zal woensdag beslissen over de voortgang van de zaak. Holleeder zit vast in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.



Lees ook: Astrid Holleeder: 'Hij kan me niet meer stukmaken, want ik ben al alles kwijt' en: Sonja Holleeder: 'Ik moest tossen over de dood van mijn kinderen'