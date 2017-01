Wij Zijn Hier kraakt pand in Slotervaart

Een tiental asielzoekers heeft intrek genomen in een pand in de Jacques Veltmanstraat in Nieuw-West. Dit gebouwtje op nummer 32 staat volgens Wij Zijn Hier al vier jaar leeg en is vroeger een wietplantage geweest. Daarna heeft woningcorporatie De Key, eigenaar van het pand, er niks mee gedaan.



"En wij moeten overleven op straat. Daarom zijn we hier ingetrokken,"zo schrijft de groep op Facebook. De politie is inmiddels op de hoogte van de kraak, maar kan pas tot eventuele ontruiming overgaan wanneer De Key aangifte doet.



Lees ook: Zo gaan de uitgeprocedeerde asielzoekers van We Are Here het nieuwe jaar in [+]