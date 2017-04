Wielrennen dankzij ronde van Orteliusstraat terug in de stad

Grote held bij de Ronde van de Orteliusstraat: oud-wereldkampioen Piet van Heusden. 87 jaar. Elke dag nog op de fiets. pic.twitter.com/RwqrlKXSzx — Thomas Sijtsma (@ThomasSijtsma) April 30, 2017

De grootste blikvanger van het wielerfeest is oud-wereldkampioen op de baan Piet van Heusden. Als 87-jarige weet hij nog hoe het vroeger was in de Orteliusstraat. "Er kwamen toen nóg meer mensen kijken," zegt Van Heusden kort voor hij zelf op de racefiets stapt. "Maar dit is echt prachtig. Dat ik het nog eens mag mee maken. Dat is zo mooi."



Erehaag voor oude kampioen

De organisatie stuurt Van Heusden kort voor het einde van het dagprogramma solo over het parcours. In zijn oude rode koerstrui en op zijn groene fiets uit de jaren '50 gaat de Amsterdammer door een erehaag van mensen. Gejuich en applaus weerklinken in de straat. De besnorde hoofdrolspeler zwaait links en rechts vol genoegen naar zijn fans.



"Sjongejonge. De handen gingen wel op elkaar hè?," zegt Van Heusden bij het afstappen. "Leuk dat ze aan me denken." Terwijl Van Heusden zich na de ereronde in burgerkleding hijst, beginnen de fixies aan de finale van de dag. Ruim 35 rondjes maken ze vol. Amsterdammers Luc Ducrot en Edwin van Kerkhof heersen op het onderdeel waar de fietsen niet uitgerust zijn met een rem.



Als motorrijders

Vooral de eerste rondes levert dat open monden op in het publiek. Voor de vier scherpe bochten die het parcours kent, wordt door de wielrenners nauwelijks vaart geminderd. Als motorcoureurs, met knieën die bijna de stenen raken, worden de bochten aangevallen. Een paar vrouwen verlaten hun plek in de bocht omdat ze het niet langer aan kunnen zien. Van Heusden doet het weinig. "Die jongens hebben de fiets leren beheersen op de wielerbaan. Ze hoeven zich geen zorgen te maken." Als winnaar Ducrot met twee gebalde vuisten over de finish in de Orteliusstraat komt, is de achtste editie van de Ronde officieel ten einde.



Bij de tenten waar voedsel genuttigd wordt, verzamelen de renners en bezoekers zich vervolgens. Voorhaar grijnst nog steeds. "Ik denk dat we dit volgend jaar nog maar eens organiseren."