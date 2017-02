Wie zijn die Ierse criminelen in Amsterdam?

De mannen werden zondagavond gearresteerd in een café op het Rembrandtplein, nadat een man passerende agenten had aangesproken en hen vertelde dat hij kort daarvoor met een vuurwapen was bedreigd. De politie ging het café binnen en arresteerde twee Engelsen en twee Ieren.



Desgevraagd bevestigen verschillende journalisten van gerespecteerde Ierse media de identiteiten van de mannen die zijn aangehouden. Het gaat om Gareth C. (geboren in 1987) en Daniel M. uit 1993, die wordt gezien als de handlanger van C. Die C. zou volgens Ierse bronnen verantwoordelijk zou zijn voor de handel in cocaïne, heroïne en cannabis in de arbeiderswijken van Zuid-Dublin. Dat zou hij semi-autonoom doen voor het beruchte Kinahan-kartel, waar Christy Kinahan aan het hoofd staat.



Liquidaties

Dit Kinahan-kartel is sinds enige tijd verwikkeld in een vete met een andere Ierse criminele organisatie, waarbij over en weer liquidaties zijn gepleegd. Opvallend is dat de Nederlandse Naoufal F. vorig jaar in een appartement van de Kinahan-familie werd gearresteerd. Hij wordt in Nederland door justitie in verband gebracht met meerdere liquidaties. Deze week besloot de Ierse rechter dat F. aan Nederland zal worden uitgeleverd.



De nu in Amsterdam aangehouden Gareth C. werd in 2007 veroordeeld voor cocaïnehandel. Ook kreeg hij straf voor wapenbezit en bedreiging. Daarna zou hij in rap tempo in aanzien zijn gestegen binnen de organisatie. Recent zou de potige C. zich binnen het Kinahan-kartel hebben ontwikkeld tot een belangrijke 'enforcer': iemand die de regels van zijn superieuren aan anderen oplegt, vaak met geweld. Sommigen noemen hem als één van de belangrijkste 'veiligheidsmannen' van de Kinahan-organisatie. Hij geniet speciale belangstelling van de Ierse politie: bij hem werden recent meerdere invallen gedaan.



Wat de Ieren in Amsterdam deden is onduidelijk. Zij zitten nog vast.