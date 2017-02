Kukenheim noemt 'gretigheid' reacties op speech 'opvallend'

Heel erg graag wil ik dit. Onverdraagzaam tegen onverdraagzaamheid. Doei kut-Nederland https://t.co/q04RHaAk02 — Linda Duits (@lalalalinder) 5 februari 2017 Wat een sneuneuzen zijn het toch in dat dorp https://t.co/uZjzfgz1My — Jan Dijkgraaf (@jndkgrf) 4 februari 2017

Critici beschuldigden Kukenheim er op hoge toon van de beginselen van de democratie met de voeten te treden door de verkiezingsuitslag niet te accepteren.



Er waren ook steunbetuigingen van mensen die lieten weten nu al asiel te willen aanvragen in de toekomstige republiek, en er waren mensen die vanuit de provincie enthousiast lieten weten eveneens voorstander te zijn van een hek rond de hoofdstad.



Hartenkreet

Kukenheim herhaalde haar standpunt maandagochtend: "Amsterdam is een verantwoordelijke hoofdstad en zal dat altijd blijven. Maar we zijn ook een stad met 188 nationaliteiten. Die zijn hier allemaal even welkom, ook in een tijd dat sommige politici een totaal tegenovergestelde boodschap afgeven."



De hartenkreet van Kukenheim werd enkele weken geleden ook al afgegeven door collega-wethouder en partijgenoot Kajsa Ollongren op de nieuwjaarsbijeenkomst van D66 in Amsterdam. "Al haalt Wilders 76 zetels, al gaat hij op zijn kop staan: wij gaan Amsterdammers met een moslimachtergrond niet buitensluiten," zei Ollongren bij die gelegenheid.



En: "We gaan niet stoppen met de humane opvang van vluchtelingen. Wij gaan geen gebedshuizen sluiten, van mensen die net als ieder ander 's ochtends naar hun werk gaan en 's avonds hun kinderen helpen met hun huiswerk."



