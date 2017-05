Wethouder Choho wil alleen nog imams uit Amsterdam

Choho zei dit donderdagavond als kandidaat-lijsttrekker tijdens een verkiezingsdebat van D66. "Ik maak mij zorgen om de opkomst van het salafisme, zeven van de 22 Marokkaanse moskeeën in de stad zijn al in handen van extremisten," aldus Choho.



Salafisme is een fundamentalistische leer binnen de Islam. Om te voorkomen dat moskeeën 'haatimams' uit Saoedi-Arabië halen, moeten imams volgens Choho in Amsterdam zijn geboren.



'Haatimams'

Choho ging donderdag in debat met raadslid Dehlia Timman en fractievoorzitter Reinier van Dantzig. Inzet is het lijsttrekkerschap van de partij in de Amsterdamse gemeenteraad. De leden mogen een keuze maken.



Reinier van Dantzig vindt het verkeerd om direct over 'haatimams' te spreken. "Mensen vinden dat je daarmee hun geloof in diskrediet brengt." Hij is 'uiteraard' ook voor aanpak van extremisme en gelooft in de aanpak van burgemeester Eberhard van der Laan, die met moskeeën in gesprek is. Daarnaast zou hij willen dat meer geld gaat naar jongerenwerkers, die op de pleintjes actief zijn en jonge Amsterdammers kunnen behoeden voor extremisme.



Hoofddoek

Donderdag kwam in het nieuws dat de Amsterdamse politie wil onderzoeken of Amsterdamse agenten een hoofddoek mogen dragen, om zo meer diversiteit te kweken in het corps. Dehlia Timman vindt dat de politie dit mogelijk moet maken als vrouwen zich dan beter thuis voelen binnen de organisatie. Van Dantzig en Choho willen het onderzoek afwachten.



De kandidaten debatteren drie keer met elkaar. Donderdag was het tweede debat, dinsdag volgt het slotdebat.



Het Parool sprak voorafgaand aan het debat met de drie kandidaat-lijsttrekkers over hun plannen voor Amsterdam.