Wethouder: Amsterdam heeft meer bevallingscentra nodig

Dit zei wethouder Eric van der Burg donderdag tijdens een spoeddebat naar aanleiding van artikelen in Het Parool waarin ziekenhuizen in Amsterdam meldden honderden keren per maand nee te moeten verkopen aan vrouwen die op het punt staan te bevallen.



Volgens Van der Burg overlegt verzekeraar Zilveren Kruis momenteel met verloskundigen over de inkoop van tweeduizend extra plekken in bevallingscentra. De wethouder ziet hier meer in dan in het uitbreiden van het aantal bedden op de afdelingen verloskunde van de ziekenhuizen.



16 procent

Bevallingscentra zijn geschikt voor vrouwen die niet thuis willen bevallen, maar geen medische indicatie hebben en dus niet naar het ziekenhuis hoeven. In Amsterdam kiest nog maar 16 procent van de ouders voor een thuisbevalling.