Wet laat psychiaters patiënten gedwongen thuis behandelen

'De wet is verandering ten goede," zegt Jeroen Zoeteman, psychiater en manager behandelzaken van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.



"In de oude situatie kwam het voor dat je patiënten verplicht moest opnemen in een kliniek, maar niet meteen kon behandelen. Door de nieuwe wet hoef je patiënten niet op te nemen om ze gedwongen te behandelen. De focus is verschoven van opname naar behandeling. Dat is een vooruitgang, want patiënten hebben meestal meer baat bij behandeling dan bij een opname."



Gedwongen

In theorie kunnen psychiaters vanaf 1 juli 2018 - de beoogde ingangs­datum van de wet - iemand gedwongen behandelen in zijn eigen huis. In noodgevallen kan zelfs de politie erbij komen om iemand in bedwang te houden voor een prik antipsychoticum in de bil.



"Maar in de praktijk zal het vaker voorkomen dat de psycholance iemand naar de kliniek brengt voor een prik," aldus Zoeteman. "Zo werkt een soortgelijke wet in Noorwegen en Engeland ook. Dat is beter dan iemand thuis met geweld behandelen."