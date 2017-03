West bouwt autoparkeerplaatsen om en geeft fiets meer ruimte

Dat staat in het Actieplan Fietsparkeren waarmee het bestuur van het stadsdeel deze week heeft ingestemd. Ondanks de handhaving op ongebruikte fietsen en fietswrakken zou er te weinig ruimte in de fietsenrekken zijn.



Een van de voorstellen van het actieplan is voor een periode van twee jaar achttien autoparkeerplaatsen omzetten tot fietsparkeervakken.



Fenna Ulichki is portefeuillehouder in het stadsdeel. Zij zegt dat er veel ruimte in West is dat niet optimaal benut wordt. "Als je bijvoorbeeld naar de leegte kijkt in de bezoekersparkeergarage van De Hallen, dan is er kans om dat beter te gebruiken. We vragen wethouder Litjens om hiermee aan de slag te gaan."