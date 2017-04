Werkzaamheden aan spoor en weg in paasweekend

Treinreizigers moeten volgens de NS rekening houden met omreizen, extra overstappen of gebruikmaken van bus of metro.



Bij Diemen worden vier hogesnelheidswissels geplaatst en wordt aan de stations Diemen en Diemen-Zuid gewerkt. Die werkzaamheden starten in de nacht van donderdag op vrijdag en duren tot dinsdagochtend.



Dat betekent dat er in het weekend geen treinverkeer mogelijk is tussen Weesp en Amsterdam Muiderpoort en Weesp en Amsterdam RAI/Amsterdam Bijlmer Arena. Er rijden dus ook geen sneltreinen en intercity's. NS zet stop- en snelbussen in. De extra reistijd bedraagt tussen 15 en 30 minuten.



Viaducten

Ook op de weg wordt er gewerkt. Van vrijdagavond 22.00 uur tot zondagnacht is Rijkswaterstaat bezig met de nieuwe viaducten op knooppunt Holendrecht. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, zijn op de parallelbaan van de A2 richting Amsterdam en de verbindswegen naar de A9 richting Amersfoort/Almere verschillende afsluitingen.



Het verkeer wordt omgeleid via de A10 en A1, wat ongeveer een kwartier extra reistijd oplevert.