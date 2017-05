Werd Romano Oxford dooggestoken uit noodweer?

De 23-jarige Oxford werd neergestoken op het Kastanjeplein, kort nadat hij een hevige woordenwisseling had gehad met Andrew T. (22) De ruzie, die al langer aan de gang was, draaide om een turbulente driehoeksverhouding: T. zag hoe zijn jeugdliefde steeds vaker omgang had met Oxford.



Zwanger

T. dacht bovendien dat zijn ex-vriendin zwanger was van hem. Tijdens een eerdere ontmoeting tussen het meisje, Oxford en Andrew T. was het al tot een handgemeen gekomen.



Dat gebeurde ook die fatale zomerdag. T. zijn ex-vriendin in het gezelschap van Oxford bij een zwangerschapskliniek in de straat en werd zeer emotioneel. Buiten schold hij de twee uit. Maar over wat vanaf dat moment gebeurde, verschillen de lezingen.