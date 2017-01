Stroomstoring voorbij: treinverkeer nog plat en drukte op de weg

Trams rijden weer

Alle trams rijden weer, aldus het GVB.



"We zijn heel blij dat alle trams inmiddels weer rijden. Rond 9.10 uur kregen we het sein dat de bovenleidingen voorzien waren van spanning. De enige lijn die nog last heeft van de storing is tram 26 naar IJburg. Daar hebben we pendelbussen ingezet. We schatten zo in dat over anderhalf uur alles verholpen is en ook alles weer volgens dienstregeling rijdt," aldus een woordvoerder.