Weer minder werkloze jongeren in Amsterdam

Dat blijkt uit onderzoek van het statistisch bureau OIS van de gemeente. Volgens wethouder Arjan Vliegenthart (Sociale Zaken) is de daling te danken aan de 'Amsterdamse aanpak': werkloze jongeren in de stad worden intensief begeleid naar school of werk, samen met onder anderen jobhunters en speciale jongerenadviseurs.



Zo benaderen jongerenadviseurs elke drie maanden alle jongeren onder de 23 die geen opleiding volgen en geen diploma hebben op tenminste havo of mbo-2 niveau - de zogeheten startkwalificatie. Zo nodig worden zij thuis opgezocht.



Daarbij geldt het motto: 'hoe langer iemand thuiszit, hoe groter de kans dat diegene thuis blijft zitten.' De term wordt ook gebruikt voor het aanpakken van de ouderenwerkloosheid en de werkloosheid onder Amsterdamse statushouders.



"Onze aanpak werkt. Door jongeren echt bij de hand te nemen tijdens hun zoektocht naar een goede baan, weten we ze van de bank en aan het werk te krijgen," laat Vliegenthart vrijdag weten. "Soms moeten we twee of drie keer bij iemand aanbellen, maar we zien dat de aanhouder wint."



Amsterdam scoort op het vlak van de jeugdwerkloosheid beter dan Rotterdam (16 procent) en Den Haag (18 procent).



Lees ook een reportage over de Amsterdamse aanpak: Met voet tussen de deur jeugdwerkloosheid in de stad aanpakken en een interview met Arjan Vliegenthart: 'Gelijke kans voor Bas én Mohammed'.