Weer een manifestatie tegen erfpacht voor de Stopera

De harde kern van het erfpachtverzet, verenigd rond belangenvereniging Seba, organiseert de manifestatie en noemt het nieuwe stelsel 'onnodig complex, ingewikkeld en bovendien veel te duur'.



Bij een vorige demonstratie, eind januari, kwamen honderden pachters protesteren en sloot het stadhuis in allerijl de rolluiken om de woedende huizenbezitters buiten te houden.



Het is de vraag of Seba deze aantallen weer op de been krijgt. Het in mei gepresenteerde nieuwe erfpachtvoorstel, dat in sommige gevallen de helft goedkoper is dan het oude, heeft inmiddels veel pachters over de streep getrokken. Ook als we het aantal aanmeldingen op Facebook mogen geloven, wordt de opkomst tijdens de demonstratie aanzienlijk lager.



