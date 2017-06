Weer een ICT-flater voor de gemeente

Daarmee is het de zoveelste budget­overschrijding in de gemeentelijke ICT, een berucht hoofdpijndossier.



Uitgerekend in de week dat wethouder Arjan Vliegenthart deze tegenvaller moet melden, blijkt opnieuw hoe weinig regie Amsterdam op dit onderwerp heeft; in antwoorden op vragen van D66 erkent het stadhuis dat van de 25 grote ICT-projecten uit de laatste jaren er zeker 14 veel duurder waren dan oorspronkelijk begroot. Twaalf van deze projecten werden bovendien vertraagd opgeleverd.



De nieuwste ICT-tegenvaller heeft betrekking op het project Wigo4it. Dit samenwerkingsverband met de drie andere grote steden moet een digitale omgeving opleveren waarbinnen de klanten van de sociale dienst contact houden met de gemeente. Nu gaat dat nog per papieren post.



Vertraagd

Amsterdam stelde in 2015 15,1 miljoen euro beschikbaar om Wigo4it te laten bouwen, maar Vliegenthart moet nu terug naar de gemeenteraad om 3 miljoen euro extra te vragen. Bovendien is de oplevering van het softwareprogramma vertraagd.



'Waar we er in 2015 op rekenden dat klanten vanaf 2016 de eerste module konden gaan gebruiken, wordt dat nu halverwege 2017.'



Naar de huidige verwachting wordt de laatste digitale module eind 2018 opgeleverd en wordt deze in de eerste helft van 2019 in gebruik genomen, aldus de wethouder. De verwachting is dat ook de andere G4-steden geld moeten bijstorten.