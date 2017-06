Waternet schoot afgelopen winter 1328 damherten af

Dat meldt Waternet in zijn rapportage over het beheer van de damherten in het waterwingebied. In 2016 is het bedrijf met toestemming van de gemeenteraad begonnen aan het terugbrengen van de populatie damherten van ruim 4000 naar ongeveer 800 exemplaren.



Volgens de tellingen van dit voorjaar leven momenteel nog 3253 damherten in de Waterleidingduinen. Meer dan driekwart van de populatie bestaat uit hinden en kalveren. De beheerders vermoeden dat de oorzaak een toenemende competitie tussen de bokken is, waarbij de zwakkere exemplaren uit het gebied worden verdreven.



Vlees

Het vlees van de geschoten dieren gaat via de groothandel naar de horeca en enkele poeliers. Twintig procent van het vlees is in de vorm van gehakt overgedragen aan de Amsterdamse voedselbank. De verkoop van het vlees heeft 45.000 euro opgebracht. Dat bedrag weegt niet op tegen de kosten, maar de gemeenteraad heeft eerder bij motie van Ger Jager (PvdA) aangegeven dat niet mag worden verdiend op het afschot.



De reductie van de populatie is nu nog te klein om effect te sorteren, stelt Waternet. Dat betekent ook dat de twee dure natuurbruggen tussen de Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland voorlopig gesloten blijven voor de herten.



Waternet hoopt dat in 2018, wanneer de derde natuurbrug bij Zandvoort wordt geopend, de oversteekplaatsen vrij kunnen worden gegeven voor alle overstekend wild.